2020-02-04T11:10:47+03:00
Общество

УФАС займется ростом цен на медицинские маски из-за китайского коронавируса

Сибиряки жалуются
Станислав МУХИН
Поделиться:
На маски повышенный спрос.На маски повышенный спрос.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Рост цен на медицинские маски в некоторых омских аптеках обсуждался на одном из заседаний правительства. Многих напугал китайский коронавирус, вокруг которого много мифов и страшилок. Другие скупают их из-за начинающейся эпидемии ОРВИ и гриппа в регионе. По словам губернатора Александра Буркова, некоторые омичи жалуются.

- Что у нас происходит со стоимостью медицинских масок в аптечных точках? - спросил губернатор министра здравоохранения. - Люди жалуются, что цены выросли якобы в связи с коронавирусом в Китае. По крайней мере, мы видим недовольство этим в социальных сетях.

Министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков ответил, что случаев коронавируса в Омской области нет. Все препараты и маски в аптеках есть в необходимом количестве. Дефицита не наблюдается. И пригрозил предпринимателям

- Если кто-то из коммерсантов пытается на этом зарабатывать, значит, должна подключаться антимонопольная служба. А людям надо разъяснять, какие аптеки соблюдают установленные прежде нормальные цены, - сказал Вьюшков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24