УФАС займется ростом цен на медицинские маски из-за китайского коронавируса
Рост цен на медицинские маски в некоторых омских аптеках обсуждался на одном из заседаний правительства. Многих напугал китайский коронавирус, вокруг которого много мифов и страшилок. Другие скупают их из-за начинающейся эпидемии ОРВИ и гриппа в регионе. По словам губернатора Александра Буркова, некоторые омичи жалуются.
- Что у нас происходит со стоимостью медицинских масок в аптечных точках? - спросил губернатор министра здравоохранения. - Люди жалуются, что цены выросли якобы в связи с коронавирусом в Китае. По крайней мере, мы видим недовольство этим в социальных сетях.
Министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков ответил, что случаев коронавируса в Омской области нет. Все препараты и маски в аптеках есть в необходимом количестве. Дефицита не наблюдается. И пригрозил предпринимателям
- Если кто-то из коммерсантов пытается на этом зарабатывать, значит, должна подключаться антимонопольная служба. А людям надо разъяснять, какие аптеки соблюдают установленные прежде нормальные цены, - сказал Вьюшков.
ИСТОЧНИК KP.RU