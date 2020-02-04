Омич, въехавший на авто в столб на Комсомольском мосту, оплатит его ремонт

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в понедельник, 3 февраля, вечером. Водитель иномарки влетел в световую опору на Комсомольском мосту. При этом машина пробила оградительные блоки и вылетела на тротуар. По счастливой случайности никого из пешеходов в тот момент не было.

Почему водитель не справился с управлением, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. А омские коммунальщики уже начали приводить в порядок место аварии. Как выяснилось, столб серьезно не поврежден, сама опора цела. Оградительные блоки и поврежденный асфальт сейчас ремонтируют. И этот ремонт, как рассказали в администрации города, придется оплатить водителю. О какой сумме идет речь, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU