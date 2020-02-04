2020-02-04T10:56:12+03:00
Общество

Омич, въехавший на авто в столб на Комсомольском мосту, оплатит его ремонт

Рабочие приводят все в порядок
Станислав МУХИН
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Машина влетела в столб.Машина влетела в столб.Фото: ВКонтакте
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Серьезная авария произошла в понедельник, 3 февраля, вечером. Водитель иномарки влетел в световую опору на Комсомольском мосту. При этом машина пробила оградительные блоки и вылетела на тротуар. По счастливой случайности никого из пешеходов в тот момент не было.

Почему водитель не справился с управлением, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. А омские коммунальщики уже начали приводить в порядок место аварии. Как выяснилось, столб серьезно не поврежден, сама опора цела. Оградительные блоки и поврежденный асфальт сейчас ремонтируют. И этот ремонт, как рассказали в администрации города, придется оплатить водителю. О какой сумме идет речь, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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