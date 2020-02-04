На видео попал пожар в частном секторе Омска

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:30:09+03:00

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В частном секторе Омска произошел пожар. Загорелся двухквартирный одноэтажный дом на улице 5-й Амурской.

Как выяснили приехавшие на место пожарные, возгорание началось в пристройке, где находилась котельная. Из-за того, что происшествие поздно заметили, огонь уже успел перекинуться на крышу, а потом и на квартиру № 2.

– Сообщение о пожаре поступило в 13.51, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – На момент прибытия горела квартира площадью 40 кв. метров и котельная. Огнем повреждена кровля дома, закопчены стены квартиры. Была угроза перехода огня на гараж, но его удалось спасти.

Также сообщается, что на место выезжали три машины, 17 пожарных и два звена газодымозащитной службы. Открытое горение потушили в 14.25, полностью пожар ликвидировали в 15.50.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/758613" frameborder="0"></iframe> Пожар на 5-й Амурской.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU