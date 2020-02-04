На видео попал пожар в частном секторе Омска
В частном секторе Омска произошел пожар. Загорелся двухквартирный одноэтажный дом на улице 5-й Амурской.
Как выяснили приехавшие на место пожарные, возгорание началось в пристройке, где находилась котельная. Из-за того, что происшествие поздно заметили, огонь уже успел перекинуться на крышу, а потом и на квартиру № 2.
– Сообщение о пожаре поступило в 13.51, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – На момент прибытия горела квартира площадью 40 кв. метров и котельная. Огнем повреждена кровля дома, закопчены стены квартиры. Была угроза перехода огня на гараж, но его удалось спасти.
Также сообщается, что на место выезжали три машины, 17 пожарных и два звена газодымозащитной службы. Открытое горение потушили в 14.25, полностью пожар ликвидировали в 15.50.
Пожар на 5-й Амурской.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU