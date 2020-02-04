Омича с крупной партией наркотиков помогла задержать укусившая его собака

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:14:35+03:00

В итоге у него обнаружили 72 пакетика с зельем

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Эта история прекрасна до абсурда. 36-летний омич забрал крупную партию наркотиков. Но вместе того, чтобы их где-то спрятать, отправился с 40-летним приятелем и знакомой пьянствовать с соседнее кафе. Там незадачливого наркобарона укусила собака одного из посетителей. Его приятель воспользовался суматохой и стащил телефон собутыльницы. После того, как мужчины уехали в больницу, а женщина обнаружила исчезновение гаджета. Она обратилась к силовикам.

Росгвардейцы нашли укушенного и сопровождавшего его приятеля в медучреждении. Подозреваемый сначала отпирался, но при обыске у него нашли украденный сотовый. А вот у второго приятеля находка оказалась гораздо существеннее.

– Стало известно, что в сумке другого задержанного находятся свертки с неизвестным содержимым, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Прибывшими сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в присутствии понятых был проведен личный досмотр, в ходе которого в сумке 36-летнего мужчины было обнаружено 72 пакетика с порошкообразным веществом. По результатам проведенной экспертизы установлено, что содержимое пакетиков является наркотическим средством. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, украденный телефон владелице вернули. Получит ли какое-то вознаграждение сознательный пес, раньше всех почуявший неладное, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU