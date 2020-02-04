В Омске маршрутка застряла прямо на ж/д-путях

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы, проезжавшие в Октябрьском округе, стали свидетелями довольно пугающей картины. На железнодорожном переезде сломалась маршрутка № 97. При этом микроавтобус застрял прямо посреди путей.

Все происходящее снял на видео, судя по всему, коллега маршрутчика, ехавший во встречном направлении. Остановился ли кто-то, чтобы помочь попавшему в беду водителю, не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/758578" frameborder="0"></iframe> Маршрутка застряла на ж/д-путях.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU