В Омске маршрутка застряла прямо на ж/д-путях
Инцидент произошел в Октябрьском округе [видео]
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Очевидцы, проезжавшие в Октябрьском округе, стали свидетелями довольно пугающей картины. На железнодорожном переезде сломалась маршрутка № 97. При этом микроавтобус застрял прямо посреди путей.
Все происходящее снял на видео, судя по всему, коллега маршрутчика, ехавший во встречном направлении. Остановился ли кто-то, чтобы помочь попавшему в беду водителю, не сообщается.
Маршрутка застряла на ж/д-путях.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU