2020-02-04T06:47:47+03:00
Происшествия

В Омской области рейсовый автобус сбил девочку

Ребенок оказался в больнице
Станислав МУХИН
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Все случилось в Муромцево.Все случилось в Муромцево.Фото: Николай КРИВИЧ
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Все случилось в райцентре Муромцево. В самом центре поселка 10-летнюю школьницу сбил рейсовый автобус ПАЗ. Ребенок шел по одной из главных дорог райцентра. После наезда девочка упала, водитель резко затормозил. Тем не менее, от травм школьницу это не уберегло. С места аварии девочку доставили в больницу. Водитель автобуса был трезв. Сейчас в причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

- По факту наезда на пешехода проводится проверка. От характера травм ребенка будет зависеть, по какой статье привлекут 48-летнего водителя, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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