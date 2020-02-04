На Комсомольском мосту в Омске «Тойота» протаранила столб

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:22:09+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 3 февраля, вечером.

Водитель на «Тойоте» не справился с управлением. Иномарка, пробив бетонный отбойник, влетела в столб. В результате его основание оказалось разрушено, фонарь опасно навис над проезжей частью. По счастью, в тот момент на тротуаре не было пешеходов. О состоянии лихача пока не известно.

В причинах и обстоятельстваах аварии сейчас разбираются полицейские.

Фото: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU