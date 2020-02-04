На Комсомольском мосту в Омске «Тойота» протаранила столб
В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские
Фото: «ЧП Омск»Фото: vk.com
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 3 февраля, вечером.
Водитель на «Тойоте» не справился с управлением. Иномарка, пробив бетонный отбойник, влетела в столб. В результате его основание оказалось разрушено, фонарь опасно навис над проезжей частью. По счастью, в тот момент на тротуаре не было пешеходов. О состоянии лихача пока не известно.
В причинах и обстоятельстваах аварии сейчас разбираются полицейские.
Фото: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU