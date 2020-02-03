В Омске 15-летняя девушка вышла из учебного заведения и пропала
Марину Шарапову ищут уже вторые сутки
Фото: vk.com/dobrospasomsk
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15-летняя Марина Шарапова пропала днем 1 февраля. В 13 часов девушка вышла из учебного заведения и больше на связь с близкими не выходила. До сих пор неизвестно, где она может находиться. Ее поисками кроме полиции сейчас занимаются волонтеры отряда «Доброспас-Омск».
Марина была одета в черные джинсы, длинные черные замшевые сапоги, серую кофту со стразами, красную шапку с серым отворотом и помпоном (как на фото).
Если вы знаете, где находится пропавшая, просьба позвонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU