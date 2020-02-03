В Омске многоэтажку всю в трещинах отремонтировали монтажной пеной

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:16:59+03:00

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Нет такой поломки, которую нельзя было бы починить с помощью монтажной пены и изоленты. Старая шутка, к сожалению, воплотилась в жизнь. В Омске жители дома по улице Богдана Хмельницкого возмущены качеством ремонта из многоэтаэке. Здания построены в середине прошлого столетия, поэтому далеки от идеала. Все стены многоэтажки пошли трещинами. Но омские строители не растерялись.

- Кто там орал, что дома не ремонтируют? Вот, пожалуйста, монтажная пена в помощь. Трещину несущей стены заполнили пеной. Я так думаю, что это специальная пена, - написал один из омичей.

Сибиряки пришли в ужас от увиденного на фото. Самые мягкие оценки такому ремонту, данные жителями, это "халтура" и "позорище".

ИСТОЧНИК KP.RU