Омич встретил на улице бывшего сокамерника и остался без телефона

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:55:13+03:00

На этот раз за кражу задержанный рецидивист может вернуться в колонию на два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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26-летний житель Старого Кировска встретил на улице Мельничной бывшего сокамерника. 23-летний парень, который сидел за грабеж, вероятно, решил взяться за прежнее. Он попросил у приятеля телефон, чтобы позвонить, а потом скрылся вместе с чужим гаджетом.

Самостоятельно найти сбежавшего знакомого молодой человек не смог, поэтому обратился в полицию.

– Выяснив, что подозреваемый сразу же сдал похищенное имущество в ломбард на территории Ленинского округа, а потом, выкупив его, сдал снова, сотрудники уголовного розыска установили, где проживает 23-летний омич, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Он был задержан по месту жительства, заложенный им в ломбард телефон – изъят.

На этот раз за кражу задержанный рецидивист может вернуться в колонию на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU