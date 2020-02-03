Омичей предупредили о начавшейся эпидемии гриппа

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:38:15+03:00

Горожан просят избегать мест большого скопления людей и при первых симптомах обращаться к врачу

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Роспотребнадзор озвучил данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омской области. Если в целом по региону эпидпорог пока не превышен, то в городе началась эпидемия. предельно допустимое число заболевших здесь уже превышено на 12,5%.

– По сравнению с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости на 28%, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора. – Заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и респираторных вирусов негриппозной этиологии (респираторно-синцитиальными вирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и риновирусами). Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок составила 84,7%.

Горожан просят избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, а также делать влажную уборку и проветривание помещений.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться за помощью к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU