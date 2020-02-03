Омичей предупредили о начавшейся эпидемии гриппа
Роспотребнадзор озвучил данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омской области. Если в целом по региону эпидпорог пока не превышен, то в городе началась эпидемия. предельно допустимое число заболевших здесь уже превышено на 12,5%.
– По сравнению с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости на 28%, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора. – Заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и респираторных вирусов негриппозной этиологии (респираторно-синцитиальными вирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и риновирусами). Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок составила 84,7%.
Горожан просят избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, а также делать влажную уборку и проветривание помещений.
При первых симптомах заболевания необходимо обратиться за помощью к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU