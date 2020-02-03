В Омской области будут судить женщину, смошенничавшую при получении кредита

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:02:03+03:00

Деньги женщина тратила, не задумываясь, как будет их отдавать. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Жительница Муромцевского района прельстилась возможностью получить сразу 150 тысяч рублей. Именно на такую сумму сельчанка оформила кредитную карту. Только вот как будет отдавать долг женщина, видимо, не задумывалась.

В документах она указала в качестве своей работы место, откуда уволилась год назад. В банке эту информацию не проверили и выдали женщине кредитку. Спохватились только, когда стало ясно: позаимствованные деньги женщина возвращать не собирается. Кредиторам пришлось обратиться в суд.

– Ранее не судимая подозреваемая признала свою вину и рассказала, что не имеет постоянного источника дохода, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – После возбуждения уголовного дела подозреваемая в полном объеме возместила причиненный материальный ущерб. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 120 000 рублей либо ареста до 4-х месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU