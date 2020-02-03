В Омской области будут судить женщину, смошенничавшую при получении кредита
Жительница Муромцевского района прельстилась возможностью получить сразу 150 тысяч рублей. Именно на такую сумму сельчанка оформила кредитную карту. Только вот как будет отдавать долг женщина, видимо, не задумывалась.
В документах она указала в качестве своей работы место, откуда уволилась год назад. В банке эту информацию не проверили и выдали женщине кредитку. Спохватились только, когда стало ясно: позаимствованные деньги женщина возвращать не собирается. Кредиторам пришлось обратиться в суд.
– Ранее не судимая подозреваемая признала свою вину и рассказала, что не имеет постоянного источника дохода, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – После возбуждения уголовного дела подозреваемая в полном объеме возместила причиненный материальный ущерб. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 120 000 рублей либо ареста до 4-х месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU