В Омске воров, взломавших 12 авто, поймали по следам от обуви

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:48:26+03:00

Он даже когда одному из них показали видео с записью его «подвига», он продолжил отпираться [видео]

Изменить размер текста: A A

В полицию поступила сразу серия заявлений от омичей, чьи машины на дня были взломаны и обворованы. Как правило, преступники забирали из салона видео регистраторы, разбив лобовое стекло или окно со стороны водителя.

Вскоре на след в прямом смысле слова удалось выйти. Двоих подозреваемых вычислили по отпечаткам их обуви, которые были замечены на всех местах преступлений. А после в распоряжении полиции появилась и запись с видеорегистратора, где видно как воришка взламывает авто.

В кражах подозревают двоих молодых людей 24 и 23 лет. Похищенное нашли в их комнате в общежитии.

Старший из задержанных сразу признался в воровстве. А вот младший на суде, где ему определяли меру пресечения на время расследования, вел себя не слишком логично.

– Отрицаю, – заявил молодой человек, когда ему показали то самое видео. – Вину не признаю.

– По всем 12-ти обращениям в настоящее время следователем возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Общий материальный ущерб от преступных действий подозреваемых составил почти 55 тысяч рублей.

Задержаны подозреваемые в 12-ти кражах из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU