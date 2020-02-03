В Омске воров, взломавших 12 авто, поймали по следам от обуви
В полицию поступила сразу серия заявлений от омичей, чьи машины на дня были взломаны и обворованы. Как правило, преступники забирали из салона видео регистраторы, разбив лобовое стекло или окно со стороны водителя.
Вскоре на след в прямом смысле слова удалось выйти. Двоих подозреваемых вычислили по отпечаткам их обуви, которые были замечены на всех местах преступлений. А после в распоряжении полиции появилась и запись с видеорегистратора, где видно как воришка взламывает авто.
В кражах подозревают двоих молодых людей 24 и 23 лет. Похищенное нашли в их комнате в общежитии.
Старший из задержанных сразу признался в воровстве. А вот младший на суде, где ему определяли меру пресечения на время расследования, вел себя не слишком логично.
– Отрицаю, – заявил молодой человек, когда ему показали то самое видео. – Вину не признаю.
– По всем 12-ти обращениям в настоящее время следователем возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Общий материальный ущерб от преступных действий подозреваемых составил почти 55 тысяч рублей.
Задержаны подозреваемые в 12-ти кражах из автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU