В Омске непристегнутый ребенок во время ДТП пробил головой лобовое стекло

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:18:23+03:00

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Серьезное ДТП случилось 2 февраля днем в районе 20-й Линии. 70-летний водитель на «Тойоте Приус» во дворе столкнулся с «Джили» под управлением 34-летнего мужчины. Во втором авто ехал 6-летний мальчик. Из-за того, что ребенок ехал без специального удерживающего кресла и не был пристегнут, во время аварии он сильно ударился головой о лобовое стекло. С травмами его увезли в больницу.

– В отношении водителя автомобиля «Джили» возбуждено административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU