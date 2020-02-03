В Омске из детдома сбежал 16-летний парень
Владимира Кизнера ищут со вчерашнего дня
Фото: 55.мвд.рф
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16-летний воспитанник спецучреждения на улице 14-й Чередовой Владимир Кизнер пропал накануне, 2 февраля. Парень ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы Владимира: рост – 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.
Одет в черный пуховик с капюшоном, черные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки с розовыми полосками.
Всех, кто знает, где находится Владимир Кизнер, просят позвонить по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU