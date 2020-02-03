Омская область занимает второе место по убыли населения в стране

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:47:04+03:00

Численность уменьшилась за год почти на 18 тысяч человек

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Очередные тревожные новости о демографической обстановке в Омской области. Хоть омское правительство и признало проблему миграцию, люди продолжают покидать регион. Только за последние 6 лет переехало жить в другие города более 350 тысяч человек. На их место приезжают другие, но их все-таки меньше.

"Российская газета" со ссылкой на Росстат сообщает, что Омская область является одним из лидеров по убыли населения. У нашего региона, численность которого за год сократилась на 17,6 тысяч человек, второе место. Хуже дела обстоят только у Саратовской области. Там жителей стало меньше за год аж 19 тысяч.

Чаще всего омичи традиционно уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU