2020-02-03T09:41:59+03:00
Происшествия

В Омске будут судить женщину, прописавшую четверых нелегалов

Выяснилось, что женщина не планировала предоставлять им жилье
Анна МИКУЛА
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В Омске будут судить 58-летнюю жительницу Советского округа

В ходе расследования установлено, что она разместила в интернете объявление, где предлагала зарегистрировать в Омске приезжих за деньги. В общей сложности она прописала в своей квартире четверых граждан, но фактически жилье им предоставлять не планировала.

– В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 84 в Советском судебном районе г. Омска для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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