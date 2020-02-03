В Омске будут судить женщину, прописавшую четверых нелегалов
Выяснилось, что женщина не планировала предоставлять им жилье
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В Омске будут судить 58-летнюю жительницу Советского округа
В ходе расследования установлено, что она разместила в интернете объявление, где предлагала зарегистрировать в Омске приезжих за деньги. В общей сложности она прописала в своей квартире четверых граждан, но фактически жилье им предоставлять не планировала.
– В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 84 в Советском судебном районе г. Омска для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU