В Омске водитель грузовика, сбивший мотоциклиста, заплатит ему 1,9 млн за потерянную руку

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:49:50+03:00

В суде ответчик пытался свалить вину на потерпевшего, но его слова опровергло видео с места ДТП

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52-летнего омича признали по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде установлено, что 31 мая фигурант выезжал на грузовике с улицы Мельничной на улицу 1-ю Казахстанскую. Он не предоставил преимущества в движениии мотоциклиста и сбил его. В результате последний получил множественные травмы головы и груди. Кроме того, медикам пришлось ампутировать ему левую руку.

В суде ответчик обвинил в случившемся потерпевшего. Но видео момента аварии опровергло его утверждение, что мотоциклист нарушил правила.

– Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1, 5 годах, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении стоимости протеза руки на сумму 1,9 млн рублей, а также о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU