2020-02-03T09:07:07+03:00
Происшествия

Омич из ревности убил соседа, а потом продолжил пить рядом с его трупом

При этом женщина, из-за которой все произошло, составила убийце компанию
Анна МИКУЛА
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Свидетелем страшной картины стал владелец квартиры в Ленинском округе, когда вернулся туда утром. Она вся оказалась залита кровью, вокруг был беспорядок. Зайдя в комнату, которую у него снимала пара, он увидел арендаторов, мирно спавших по соседству с трупом.

Как выяснилось, 35-летний квартиросъемщик заметил, как его сожительница разговаривает с приятелем. Приревновав, мужчина сначала набросился на соперника с кулаками, потом ударил его в грудь ножом. От полученных травм потерпевший скончался. Парочка перенесла его труп в свою комнату и продолжила пить.

– Прокурор Ленинского округа утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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