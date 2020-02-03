На Омск надвигаются снегопады и оттепель

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:46:24+03:00

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После затяжных морозов на Омскую область надвигается потепление. О нем сообщают синоптики. В ближайшие дни холода отступят. Местами даже будет плюсовая температура. Потеплеет уже в середине недели. Несколько дней ожидается от 0 до +1.

У такой теплой погоды есть и свои нюансы. Метеорологи предупреждают омичей о надвигающейся метели и снегопадах. Они сохранятся до конца недели. Морозная погода вернется только на следующей неделе. Тогда же отступят и снегопады, которые этой зимой и так изрядно измучили омских коммунальщиков и дорожников. В начале следующей неделе температура в воздуха будет от -10 до -15.

ИСТОЧНИК KP.RU