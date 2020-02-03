2020-02-03T06:45:10+03:00
Происшествия

«Ты брат мой»: 25-летний омич ударил ножом своего родственника

Парня доставили в больницу
Станислав МУХИН
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Мужчины повздорили.Мужчины повздорили.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Семейный конфликт вспыхнул в одном из сел Седельниковского района. Там отношения выясняли двое братьев. Неприязнь между родственниками была давно. И их отношения были, мягко говоря, далеки от идеальных.

В итоге аргументы у обеих сторон закончились. Тогда старший 25-летний брат схватился за нож. Он нанес удар в грудь младшему 19-летнему родственнику. Как сообщают в пресс-службе омской полиции, в итоге с ранением парня доставили в больницу. А его брата - в отделение. Ранее он уже был судим за кражи, угрозу убийством, незаконный оборот оружия и легкий вред здоровью. В богатую коллекцию сроков, вероятно, омич добавит еще одну судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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