В центре Омска в Иртыше обнаружили ртуть

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:35:39+03:00

Предельно допустимая концентрация этого ядовитого вещества превышена в три раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предельно допустимая концентрация этого ядовитого вещества превышена в три раза

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К вредным выбросам в атмосферу омичи практически привыкли – чуть ли не ежедневно нам сообщают о найденном в воздухе том или ином ядовитом веществе. А накануне выяснилось, что загрязнена и вода в Иртыше.

По информации Обь-Иртышского УГМС, одна из проб, сделанная в реке в самом центре города, недалеко от Омской крепости, показала наличие ртути. Причем предельно допустимое содержание тяжелого металла превышено втрое.

В воде Иртыша содержание этого вещества первого класса опасности составило 0,031 мкг/л, что характеризуется как высокое загрязнение.

Тем временем ситуацию уже прокомментировали в «ОмскВодоканале».

– Качество питьевой воды остается стабильно высоким,– цитирует «Омскрегион» в пресс-службу АО «ОмскВодоканал». – Пробы воды, подаваемой горожанам с сооружений водоподготовки предприятия, исследуются 24 часа в сутки. Результаты исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Параллельно ведется лабораторный контроль качества воды в реке Иртыш. Ртуть в речной воде не обнаружена.

ИСТОЧНИК KP.RU