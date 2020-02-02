Родители будущих омских первоклашек с ночи занимают очередь, чтобы записать детей в школу
Накануне в Омске стартовал прием заявок на прием детей в первый класс. В этот же день, 1 февраля, жители городка Нефтяников стали свидетелями необычной картины. Родители будущих первоклашек с ночи занимали очередь и стояли до утра на морозе, чтобы их чада попали в школу № 120.
Фото толпы перед учебным заведением выложили в соцсети. И многие комментаторы даже усомнились в реальности происходящего.
– Детей по прописке примут в школу без всяких проблем, хоть в июле документы подавайте. Что за паника? – недоумевает один из подписчиков паблика «Голос Омска», куда выложили фото.
– Микрорайон большой, а мест в школе Нет. Педагогов нет, – объяснила одна из родительниц.
ИСТОЧНИК KP.RU