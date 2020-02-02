Родители будущих омских первоклашек с ночи занимают очередь, чтобы записать детей в школу

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:28:40+03:00

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Накануне в Омске стартовал прием заявок на прием детей в первый класс. В этот же день, 1 февраля, жители городка Нефтяников стали свидетелями необычной картины. Родители будущих первоклашек с ночи занимали очередь и стояли до утра на морозе, чтобы их чада попали в школу № 120.

Фото толпы перед учебным заведением выложили в соцсети. И многие комментаторы даже усомнились в реальности происходящего.

– Детей по прописке примут в школу без всяких проблем, хоть в июле документы подавайте. Что за паника? – недоумевает один из подписчиков паблика «Голос Омска», куда выложили фото.

– Микрорайон большой, а мест в школе Нет. Педагогов нет, – объяснила одна из родительниц.

ИСТОЧНИК KP.RU