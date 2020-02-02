В Омской области машина улетела в кювет и перевернулась: погиб человек

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:12:40+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 1 февраля, на трассе в Омской области. В районе 14 км автодороги Калачинск – Кормиловка – Сыропятское 42-летний водитель на «Митсубиси Лансер» не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела в правый кювет и перевернулась.

– В результате ДТП пассажир автомобиля «Митсубиси» (женщина 1980 г.р.) от полученных травм скончалась при транспортировке в медицинское учреждение, водитель автомобиля госпитализирован, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU