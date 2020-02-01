В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:31:38+03:00

Водитель на ВАЗе, выезжая с боковой дороги, решил не ждать, когда его пропустят, и поплатился за это

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Трагедия произошла на 730 км трассы Челябинск–Новосибирск в Москаленском районе накануне, 31 января, под вечер.

– Предварительно установлено, что 59-летний водитель на ВАЗ-2107 при выезде с второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «Субару», под управлением 47-летнего мужчины, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Водитель «семерки» скончался на месте. Его пассажира с тяжелыми травмами увезли в больницу, где он вскоре умер.

ИСТОЧНИК KP.RU