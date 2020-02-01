Омич устроил дебош, напугав бывшую жену и ребенка, а когда приехала полиция расплакался

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:59:15+03:00

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На уходящей неделе полицейским пришлось перевоплотиться в психологов и разбираться в семейном конфликте. Их вызвала испуганная женщина, которая сообщила, что бывший муж ломится к ней в квартиру и угрожает. При этом он напугал и их общего маленького сына.

Когда стражи порядка приехали на место, дебошир начал плакать и делиться своими горестями. Пожаловался, что супруга ему изменила, а сейчас запрещает видеться с ребенком. Та в свою очередь сообщила, что бывший муж не работал семь месяцев, набрал кредитов и пил.

Видимо, присутствие зрителей помогло. Супруги договорились, что отец мальчика будет навещать его днем и трезвым. Тот рассыпался в благодарностях полицейским и пообещал исправиться. Вот только вспомнил ли он об этом наутро, пока неясно.

Патруль. Когда плачет мужчина.При патрулировании территории полицейские ежедневно сталкиваются с различными непредсказуемыми и, порой неординарными, ситуациями. Во всех случаях стражи порядка обязаны реагировать и действовать в соответствии с законом. Проект Патруль без каких-либо художественных приемов и постановки показывает будни сотрудников омской полиции и направлен на формирование негативного восприятия к противоправному и асоциальному поведению.

ИСТОЧНИК KP.RU