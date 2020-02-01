Крупного омского перевозчика будут судить за махинации с налогами
Директора транспортной экспедиционной компании «Омич», подозревают в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, он создал 8 номинальных организаций, которые фактически для ООО «ТЭК «Омич» услуги не оказывали. После этого внес ложные сведения в декларации по НДС за 2015-2016 год. Таким образом предприниматель уклонился от налогов на общую сумму более 11 млн рублей.
Следователем проведены обыски по месту жительства и осмотр автомобиля подозреваемого, а также в офисе изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU