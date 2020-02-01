Омич зверски избил 88-летнего дедушку и бросил его одного умирать в квартире

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:56:29+03:00

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Страшную картину увидели родственники 88-летнего омича, пришедшие навестить его 30 января утром. В квартире дома на улице Серова они обнаружили труп дедушки. Причем на теле были множественные следы побоев.

Они обратились к правоохранителям. В региональном Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

–В ходе осмотра места происшествия следователи установили, что входная дверь в квартиру, где проживал пенсионер, была закрыта снаружи на ключ, а в квартире обнаружены бутылки с отпечатками пальцев и чеки из продуктового магазина, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Учитывая, что пенсионер в силу возраста и состояния здоровья не выходил из дома, следователи совместно с сотрудниками полиции стали устанавливать круг знакомых потерпевшего. Кроме того, изъяли видео с камеры наблюдения в торговом зале магазина. В этот же день установили мужчину, который приобрел продукты, обнаруженные в квартире пострадавшего. При просмотре видео установили его личность.

Подозреваемым оказался 68-летний мужчина, с которым раньше работал пенсионер. Вскоре его задержали. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Младший из приятелей избил старшего, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Сейчас он даже не может вспомнить, за что именно убил человека. Решается вопрос о заключении фигуранта дела под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU