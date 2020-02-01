В омской школе падающее окно подперли палкой
Свидетелями забавной и грустной одновременно картины стали ученики омской школы № 14, расположенной в Амуре. Видимо, не так давно там меняли старые окна на пластиковые, но решили сэкономить на отделочных работах. Как результат – верхняя часть одного из них выгнулась и провисла.
Скорее всего, бюджет на ремонт отремонтированных окон в учебном заведении предусмотрен не был, поэтому сотрудникам прошлось проявить находчивость. Падающую конструкцию подперли палкой.
Удивленные школьники сфотографировали изобретение и выложили в соцсети. Комментаторы предположили, что при отделке окна установщики переборщили со шпатлевкой. Другие посоветовали обратиться с проблемой в депобразования, а не в интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU