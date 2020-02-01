В омской школе падающее окно подперли палкой

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:15:45+03:00

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Свидетелями забавной и грустной одновременно картины стали ученики омской школы № 14, расположенной в Амуре. Видимо, не так давно там меняли старые окна на пластиковые, но решили сэкономить на отделочных работах. Как результат – верхняя часть одного из них выгнулась и провисла.

Скорее всего, бюджет на ремонт отремонтированных окон в учебном заведении предусмотрен не был, поэтому сотрудникам прошлось проявить находчивость. Падающую конструкцию подперли палкой.

Удивленные школьники сфотографировали изобретение и выложили в соцсети. Комментаторы предположили, что при отделке окна установщики переборщили со шпатлевкой. Другие посоветовали обратиться с проблемой в депобразования, а не в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU