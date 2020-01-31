Омичка шла в гости к подруге, а по дороге обчистила чужое авто

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:52:52+03:00

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Наблюдательный житель Октябрьского округа из окна своей квартиры заметил воришку. Он высмотрел незнакомку, которая ходила по парковке во дворе дома и пыталась открыть машины. В итоге одно авто оказалось незапертым, девушка забралась внутрь и обчистила машину. Омич выбежал на улицу, задержал подозреваемую и позвонил в полицию.

– В ходе личного досмотра полицейские изъяли у нее очки, антенну сигнализации, упаковку салфеток и кошелек, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Поблагодарив омича за бдительность, полицейские доставили задержанную в отдел полиции, где оперативники установили ее личность. 20-летняя безработная жительница Октябрьского округа проживает в этом же микрорайоне. Она пояснила, что шла в гости к знакомой через дворовую автостоянку. Дернув ручку одного из автомобилей, поняла, что машина открыта, после чего проникла в салон и похитила вещи собственника «Хонды». В своем заявлении потерпевший оценил материальный ущерб в 2 600 рублей.

За кражу девушке, которая ранее не была судима, грозит до 2 лет колонии. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU