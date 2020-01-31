Власти не исключают эвакуации жителей Тары, которые в морозы под -30 остались без тепла

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:26:03+03:00

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Оказывается о проблемах с газоснабжением Тары было известно давно. Областная прокуратура на это указывала неоднократно. Об этом рассказали в ведомстве.

- Прокуратурой было внесено представление в администрацию муниципального района по факту отсутствия муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, - говорится в официально сообщении прокуратуры. А также ненадлежащего планирования по первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.

Напомним, сейчас тысячи жителей остаются без газоснабжения, от которого отапливались их дома. Власти пытаются решить проблему. Но ликвидировать перебои с газом полностью, пока не удается. Местными властями и прессой не исключается, в том числе и эвакуации части жителей. Сейчас в Таре порядка -20. На ночь синоптики обещают морозы около -27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU