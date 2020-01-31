Омичей удивили столбы света в ночном небе

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:23:14+03:00

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Накануне жители Омска заметили картину, которая их удивила и озадачила. По словам жителей соседних домов, они заметили яркие столбы света, поднимавшиеся высоко в небо в центре Омска. Явление даже сфотографировали и выложили в соцсети.

Другие комментаторы вскоре раскрыли «тайну века». Такие столбы – вполне обычное явление для Сибири. Такое красивое свечение появляется в сильный мороз при высокой влажности.

ИСТОЧНИК KP.RU