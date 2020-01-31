В Омске мужчина умер, свалившись со скользкой лестницы в кафе

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:25:35+03:00

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Инцидент произошел в омском кафе, расположенном на Московке. Выходя оттуда, один из посетителей поскользнулся на нечищеной лестнице и упал. В результате происшествия мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался. Его семья подала гражданский иск в суд на владельца увеселительного заведения.

– Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что падение гражданина произошло ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по очистке территории от снега. Решением Ленинского районного суда г. Омска с ответчика частично взыскана в пользу матери, супруги и сына погибшего компенсация морального вреда и расходы на погребение, – сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, где рассматривалось это дело. – Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU