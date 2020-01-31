2020-01-31T10:59:01+03:00
Общество

В Омске возле Ленинского рынка каждую субботу будут перекрывать дорогу

Там проводится сельскохозяйственная ярмарка
Анна МИКУЛА
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Проехать нельзя будет с 8.00 до 16.00.Проехать нельзя будет с 8.00 до 16.00.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Омичам напоминают, что все субботы февраля – 1, 8, 15, 22 и 29 числа – будут перекрывать участок улицы Рождественского возле Ленинского рынка. Это связано с тем, что на эти даты намечено проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Проехать нельзя будет от дома № 6/2 до дома № 6/5 с 8.00 до 16.00.

– Также на указанном участке будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения выставки-продажи сельхозпродукции и товаров народного потребления. МУП города Омска «Муниципальные рынки» рекомендовано установить в необходимом количестве временные дорожные знаки, информационные щиты, ограничивающие устройства и пешеходные ограждения для информирования участников движения, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Специалисты обращают внимание омичей на вводимые изменения в схеме дорожного движения и рекомендуют это учесть при организации своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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