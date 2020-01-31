У омского предпринимателя отобрали 2 тонны сыра

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:47:17+03:00

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В Омской области продолжают уничтожать продукты питания. На днях специалисты Россельхознадзора обнаружили 2 тонны незадекларированного сыра.

– В системе Меркурий было установлено, что каждые сутки на сыроварню поступает 500 кг молока и яиц, но при этом в журнале отсутствует информация о вырабатываемой продукции, а также ветеринарные сопроводительные документы на ее реализацию и перемещение, – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора. – В ходе предварительного расследования выявлено, что у предпринимателя есть розничный магазин, где осуществляется продажа сыров, масла и другой пищевой продукции. Вся продукция поступает на реализацию без ветеринарных сопроводительных документов, только в сопровождении декларации о соответствии. Точка реализации в системе «Цербер» не зарегистрирована.

После проверки всю партию сыра изъяли, предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU