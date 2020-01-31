Омичи выбрали места, где поставить светофоры в следующим году
В этом году в Омске установят 22 новых светофора. А накануне определялись с планами уже на 2021-й. Омичам предложили проголосовать за такие места. Сейчас в списке из 19 пунктов лидируют следующие пять:
– ул. 22 Апреля – ул. XIX Партсъезда (578 голосов);
– ул. 22 Апреля – ул. 50 лет Октября (420 голосов);
– ул. Дианова, д. 10/1 (407 голосов);
– ул. 1-я Трамвайная, д. 114 (386 голосов);
– ул. Лермонтова – ул. Б. Хмельницкого (381 голос).
Тем временем, областное ГИБДД, основываясь на данных об аварийности предлагают такой вариант:
– ул. Мельничная – ул. 1-я Казахстанская;
– ул. Красных Зорь – ул. Декабристов;
– ул. 20 лет РККА – ул. 20-я Линия;
– ул. 5-я Кировская – ул. Можайского;
– ул. Госпитальная – ул. 11-я Ремесленная.
– С учетом мнения омичей в ближайшие дни будет принято окончательное решение, на каких именно участках в 2021 году появятся новые светофорные объекты, – пообещал замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец.
Также сообщается, что голоса и предложения омичей будут также учтены в дальнейшей работе специалистов департамента транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU