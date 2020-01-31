31 Янв. 2020 2020-01-31T09:32:30+03:00

Омичи выбрали места, где поставить светофоры в следующим году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, их мнение не совпадает с предложении ГИБДД

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В этом году в Омске установят 22 новых светофора. А накануне определялись с планами уже на 2021-й. Омичам предложили проголосовать за такие места. Сейчас в списке из 19 пунктов лидируют следующие пять:

– ул. 22 Апреля – ул. XIX Партсъезда (578 голосов);

– ул. 22 Апреля – ул. 50 лет Октября (420 голосов);

– ул. Дианова, д. 10/1 (407 голосов);

– ул. 1-я Трамвайная, д. 114 (386 голосов);

– ул. Лермонтова – ул. Б. Хмельницкого (381 голос).

Тем временем, областное ГИБДД, основываясь на данных об аварийности предлагают такой вариант:

– ул. Мельничная – ул. 1-я Казахстанская;

– ул. Красных Зорь – ул. Декабристов;

– ул. 20 лет РККА – ул. 20-я Линия;

– ул. 5-я Кировская – ул. Можайского;

– ул. Госпитальная – ул. 11-я Ремесленная.

– С учетом мнения омичей в ближайшие дни будет принято окончательное решение, на каких именно участках в 2021 году появятся новые светофорные объекты, – пообещал замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Также сообщается, что голоса и предложения омичей будут также учтены в дальнейшей работе специалистов департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU