Рейсы из Омска в Китай отменили, так и не запустив
Напомним, недавно Омский аэропорт объявил об открытии нового рейса до китайского курортного города Хайкоу. Впрочем, запуск перелетов совпал с самым разгаром эпидемии короновируса в Поднебесной. Поэтому все рейсы, запланированные на февраль, отменили. Впрочем, есть вероятность, что их так и не возобновят.
Чартерный рейс в Хайкоу (Китай), который планировалось запустить 12 февраля, отменили и в Омске, не уточняя причины отмены, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель аэропорта Омск–Центральный Галину Гавриш.
– По нашим данным, просто не набрали пассажиров. Рейс точно отменен, у нас в заявке на санитарно-карантинный контроль его нет, – уточнила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории омского Роспотребнадзора Татьяна Шахова.
ИСТОЧНИК KP.RU