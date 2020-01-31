31 Янв. 2020 2020-01-31T08:59:31+03:00

Рейсы из Омска в Китай отменили, так и не запустив. Фото: Артем КИЛЬКИН

На первый самолет просто не набрались пассажиры

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Напомним, недавно Омский аэропорт объявил об открытии нового рейса до китайского курортного города Хайкоу. Впрочем, запуск перелетов совпал с самым разгаром эпидемии короновируса в Поднебесной. Поэтому все рейсы, запланированные на февраль, отменили. Впрочем, есть вероятность, что их так и не возобновят.

Чартерный рейс в Хайкоу (Китай), который планировалось запустить 12 февраля, отменили и в Омске, не уточняя причины отмены, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель аэропорта Омск–Центральный Галину Гавриш.

– По нашим данным, просто не набрали пассажиров. Рейс точно отменен, у нас в заявке на санитарно-карантинный контроль его нет, – уточнила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории омского Роспотребнадзора Татьяна Шахова.

ИСТОЧНИК KP.RU