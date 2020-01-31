Омич после конфликта в магазине жестоко избил покупательницу

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:49:16+03:00

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Ссора между покупателями вспыхнула в одном из магазинов на улице Берко Цемента. Там омич повздорил с женщиной. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, нетрезвый сибиряк громко матерился и оскорблял покупательницу. После словесной перепалки он набросился на нее с кулаками. Мужчина стал избивать омичку. Бил руками и ногами по лицу и голове.

Она получила множественные травмы: ушиб головы, рассечения, травму нижней челюсти. Ее доставили в больницу. А сам дебошир сбежал. Впрочем, совсем скоро его задержали сотрудники Росгвардии. 32-летний мужчина хоть и был в окровавленной одежде, но все отрицал. Тем не менее, для разбирательств пьяного омича доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU