Омич после конфликта в магазине жестоко избил покупательницу
Ссора между покупателями вспыхнула в одном из магазинов на улице Берко Цемента. Там омич повздорил с женщиной. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, нетрезвый сибиряк громко матерился и оскорблял покупательницу. После словесной перепалки он набросился на нее с кулаками. Мужчина стал избивать омичку. Бил руками и ногами по лицу и голове.
Она получила множественные травмы: ушиб головы, рассечения, травму нижней челюсти. Ее доставили в больницу. А сам дебошир сбежал. Впрочем, совсем скоро его задержали сотрудники Росгвардии. 32-летний мужчина хоть и был в окровавленной одежде, но все отрицал. Тем не менее, для разбирательств пьяного омича доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU