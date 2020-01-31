«Мне 80, а настроение на 100!»: Полежаев - о своем юбилее

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:26:17+03:00

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Леонид Полежаев вчера отметил свой юбилей. Одному из самых одиозных губернаторов исполнилось 80 лет. У руководства регионом он стоял почти 20 лет. В отставку Леонид Полежаев был отправлен в мае 2012 года.

Прошло уже почти 8 лет, а интерес к Полежаеву со стороны омичей не проходит. Поводы этому дает и сам политик. В последние два года он будоражит горожан своей идеей восстановления Ильинского храма, которую поддерживают не все.

- 80. А настроение - на все сто! Спасибо всем, кто нашел время и слова, чтобы поздравить меня с юбилеем! Очень теплый рабочий день! - написано в Инстаграм Полежаева под его снимком.

Добавим, что на днях стало известно о назначении экс-губернатору доплаты к пенсии из бюджета. С 1 января ее размер составит 224 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU