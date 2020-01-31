2020-01-31T08:26:17+03:00
Политика

«Мне 80, а настроение на 100!»: Полежаев - о своем юбилее

Леониду Полежаеву исполнилось 80
Станислав МУХИН
Поделиться:
Леониду Полежаеву 80Леониду Полежаеву 80Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Леонид Полежаев вчера отметил свой юбилей. Одному из самых одиозных губернаторов исполнилось 80 лет. У руководства регионом он стоял почти 20 лет. В отставку Леонид Полежаев был отправлен в мае 2012 года.

Прошло уже почти 8 лет, а интерес к Полежаеву со стороны омичей не проходит. Поводы этому дает и сам политик. В последние два года он будоражит горожан своей идеей восстановления Ильинского храма, которую поддерживают не все.

- 80. А настроение - на все сто! Спасибо всем, кто нашел время и слова, чтобы поздравить меня с юбилеем! Очень теплый рабочий день! - написано в Инстаграм Полежаева под его снимком.

Добавим, что на днях стало известно о назначении экс-губернатору доплаты к пенсии из бюджета. С 1 января ее размер составит 224 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омская ТЭЦ-5 подтвердила готовность к устойчивому теплоснабжению города
В Омске мужчина умер, свалившись со скользкой лестницы в кафе
В Омске возле Ленинского рынка каждую субботу будут перекрывать дорогу
У омского предпринимателя отобрали 2 тонны сыра
«Ростелеком» в Омской области построил сто километров оптики до объектов РТРС
Омичи выбрали места, где поставить светофоры в следующим году
Рейсы из Омска в Китай отменили, так и не запустив
Омич после конфликта в магазине жестоко избил покупательницу
«Мне 80, а настроение на 100!»: Полежаев - о своем юбилее
В Омске на 10-летнего мальчика напали двое уголовников
Омича, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию на 1,5 года
У омички, ездившей в Китай, заподозрили коронавирус
Выяснилось, что 14-летняя омская девочка весом 25 кг больна анорексией
Омского лихача, сбившего на дороге девочку и скрывшегося, вычислили по камерам наблюдения
На Левом берегу в Омске забил гейзер из кипятка
В Омской области Роспотребнадзор из-за короновируса хочет ограничить въезд китайских рабочих
Омичам, лишившимся домов во время паводка в 2016-м, до сих пор не дали обещанное жилье
Омич, поскользнувшийся на крыльце, умер после падения