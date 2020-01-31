2020-01-31T08:25:35+03:00
Происшествия

В Омске на 10-летнего мальчика напали двое уголовников

Их смогли задержать буквально через несколько минут после этого
Анна МИКУЛА
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На мальчика напали, чтобы отобрать смартфон, в который он играл.На мальчика напали, чтобы отобрать смартфон, в который он играл.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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К полицейским, дежурившим на улице Магистральной подошли трое мальчиков. Один из них плакал, а двое других рассказали, что на их друга напали двое незнакомых мужчин. Школьник шел по улице и играл в телефон, в этот момент неизвестный ударил его по рукам и выхватил гаджет. После этого нападавшие убежали. Потерпевший смог запомнить и точно описать преступника. По этим приметам грабителя и нашли.

– Буквально через 10 минут уже другой экипаж ППС заметил схожих по приметам граждан на улице 50 лет Профсоюзов. При виде стражей порядка один них выбросил похищенный телефон в сугроб, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, задержанными оказались ранее судимые жители Советского округа 29 и 33 лет. Младшему из них, причинившему телесные повреждения школьнику, Советский районный суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Нападавшим грозит новый срок, на этот раз за грабеж.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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