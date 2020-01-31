2020-01-31T08:00:58+03:00
Происшествия

Омича, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию на 1,5 года

Он уже был лишен прав за пьянство за рулем, но ездил по поддельному улостоверению
Анна МИКУЛА
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Омича, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию на 1,5 года.Омича, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию на 1,5 года.Фото: Мария АНАНОВА
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Неисправимым оказался 43-летний ранее судимый омич. Его уже лишили водительских прав из-за того, что его поймали пьяным за рулем. Но его это не остановило. В октябре его снова остановили и он снова был нетрезв. Более того, мужчина протянул инспектору удостоверение, которое оказалось поддельным. Там были данные другого человека, при этом фото нарушитель вклеил свое.

– В ходе судебного заседания мужчина вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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