У омички, ездившей в Китай, заподозрили коронавирус

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:06:26+03:00

Ее госпитализировали в одну из инфекционных больниц в специальном боксе, но диагноз не подтвердился

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После отдыха в Китае омичка неожиданно почувствовала себя плохо. Женщина много слышала про опасный коронавирус. Поэтому из-за недомогания сразу же вызвала скорую. Она рассказала врачам, что в начале января летела в Китай в отпуск.

Инкубационный период вируса может составлять до двух недель. Поэтому медики решили отвезти омичку в больницу. Транспортировали женщину в специальном боксе. Ее госпитализировали в инфекционное отделение. У пациентки взяли все необходимые анализы.

Правда, позже результаты тестов показали, что предварительный диагноз не подтвердился. В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что на данный момент в Омской области нет больных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU