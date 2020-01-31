2020-01-31T04:47:08+03:00
Происшествия

Выяснилось, что 14-летняя омская девочка весом 25 кг больна анорексией

Ее мать, запрещающую медикам помогать дочери, могут лишить родительских прав
Анна МИКУЛА
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Сейчас девочке уже оказывают помощь.Сейчас девочке уже оказывают помощь.Фото: "КП" Архив
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Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина прокомментировала ситуацию с 14-летней омичкой, о которой стало известно на днях. Напомним, девочка весит всего 25 кг, но несмотря на реальную угрозу жизни ребенка мать запретила медикам лечить ее. Женщина сослалась на религиозные мотивы и заявила, что не доверяет врачам. Тем пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы им позволили спасти юную пациентку. По решению суда девочку поместили в больницу, где уже начато ее лечение.

– В августе 2019 года к Уполномоченному по правам ребенка в Омской области обратилась жительница Омска с жалобой на оказание психологического давления на ее семью и ребенка, на оказание некачественных медицинских услуг и постановку неправильного диагноза ее 14-летней дочери, – говорится в сообщении Елизаветы Степкиной. – При рассмотрении обращения выяснилось, что девочка с 2013 года находилась под наблюдением врача-эндокринолога. В 2016 году ей был поставлен предварительный диагноз «белково-энергическая недостаточность». До 2018 года в здоровье ребенка отмечалась положительная динамика, но затем девочка стала резко терять массу тела. Диагноз подтвердился. Матери было рекомендовано привести дочь на осмотр к гастроэнтерологу и психиатру. Девочка дважды проходила курс лечения в стационарных условиях, однако до окончания планируемого курса обследования и лечения в стационаре мать забирала ребенка. Выполнять рекомендации врачей мать отказывалась.

Сейчас решается вопрос об ограничении матери в родительских правах. Ситуация находится на контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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