Выяснилось, что 14-летняя омская девочка весом 25 кг больна анорексией

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:47:08+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина прокомментировала ситуацию с 14-летней омичкой, о которой стало известно на днях. Напомним, девочка весит всего 25 кг, но несмотря на реальную угрозу жизни ребенка мать запретила медикам лечить ее. Женщина сослалась на религиозные мотивы и заявила, что не доверяет врачам. Тем пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы им позволили спасти юную пациентку. По решению суда девочку поместили в больницу, где уже начато ее лечение.

– В августе 2019 года к Уполномоченному по правам ребенка в Омской области обратилась жительница Омска с жалобой на оказание психологического давления на ее семью и ребенка, на оказание некачественных медицинских услуг и постановку неправильного диагноза ее 14-летней дочери, – говорится в сообщении Елизаветы Степкиной. – При рассмотрении обращения выяснилось, что девочка с 2013 года находилась под наблюдением врача-эндокринолога. В 2016 году ей был поставлен предварительный диагноз «белково-энергическая недостаточность». До 2018 года в здоровье ребенка отмечалась положительная динамика, но затем девочка стала резко терять массу тела. Диагноз подтвердился. Матери было рекомендовано привести дочь на осмотр к гастроэнтерологу и психиатру. Девочка дважды проходила курс лечения в стационарных условиях, однако до окончания планируемого курса обследования и лечения в стационаре мать забирала ребенка. Выполнять рекомендации врачей мать отказывалась.

Сейчас решается вопрос об ограничении матери в родительских правах. Ситуация находится на контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU