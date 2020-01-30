Омского лихача, сбившего на дороге девочку и скрывшегося, вычислили по камерам наблюдения

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:16:40+03:00

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ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Челюскинцев. 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в этом месте, сбил автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». После этого машина скрылась с места происшествия. Вскоре водителя нашли. Но он заявил, что никого не сбивал, а в момент ДТП вообще был с женой в кино.

Доказать его вину удалось с помощью записи камеры видеонаблюдения, расположенной на доме возле дороги.

– В отношении водителя полицейские возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Оставление водителем в нарушение правил ПДД места ДТП, участником которого он являлся», а также по ст.12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». В первом случае санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, административный арест на срок до 15 суток. Санкция второй статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1 500 рублей до 2 500 рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана дальнейшая правовая оценка действиям водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU