2020-01-30T14:16:40+03:00
Происшествия

Омского лихача, сбившего на дороге девочку и скрывшегося, вычислили по камерам наблюдения

Удалось найти запись момента аварии
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Челюскинцев. 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в этом месте, сбил автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». После этого машина скрылась с места происшествия. Вскоре водителя нашли. Но он заявил, что никого не сбивал, а в момент ДТП вообще был с женой в кино.

Доказать его вину удалось с помощью записи камеры видеонаблюдения, расположенной на доме возле дороги.

– В отношении водителя полицейские возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Оставление водителем в нарушение правил ПДД места ДТП, участником которого он являлся», а также по ст.12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». В первом случае санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, административный арест на срок до 15 суток. Санкция второй статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1 500 рублей до 2 500 рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана дальнейшая правовая оценка действиям водителя.

У СК им. Фетисова сбили 13-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омского лихача, сбившего на дороге девочку и скрывшегося, вычислили по камерам наблюдения
На Левом берегу в Омске забил гейзер из кипятка
В Омске Роспотребнадзор из-за короновируса хочет ограничить въезд китайцев в вахтовый городок
Омичам, лишившимся домов во время паводка в 2016-м, до сих пор не дали обещанное жилье
Омич, поскользнувшийся на крыльце, умер после падения
На пожаре в Омской области погиб мужчина
Акция для студентов!17+
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «Клиника года - 2020. Омск»
«Ваша жизнь – пример созидательного трудолюбия»: Омский губернатор Бурков поздравил Леонида Полежаева с юбилеем
По вине недобросовестных предпринимателей в Омске массово образуются несанкционированные свалки – регоператор «Магнит»
На трассе под Омском спасли окоченевшего водителя
Омичи могут смотреть телевизор в виртуальной гостиной
Омичи жалуются на грязный снег с дорог, который сваливают посреди их двора
Жителю Омской области, застрелившему двух косуль вместо зайца, грозит до 2 лет колонии
Смертельное ДТП на трассе в Омской области: «газель» залетела под фуру
В Омске осудили конкурсного управляющего, укравшего сотни млн при банкротстве «Агро-Траста»
Беременная омичка, которую из ревности зарезал бывший в Новосибирске, заявляла на него в полицию
В Омске отправили в колонию парня, которого задержали с крупной партией наркотиков
Артистку омского музтеатра, убившую любовника, отправили в колонию на 7,5 года
Омский регоператор ТКО поддерживает развитие детского спорта
Омич получил 2,5 года тюрьмы за комментарий в соцсетях
Бывшего омского вице-мэра Денежкина признали банкротом
Омич пришел забирать сына из садика, а заодно украл чужой телефон
«Я седею, у меня изжога»: Министр экологии Лобов рассказал о своей борьбе с выбросами в Омске
ФСБ задержала омичей, хранивших наркотики в морозилке