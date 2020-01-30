На Левом берегу в Омске забил гейзер из кипятка

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:40:27+03:00

Клубы пара из прорвавшейся трубы выглядели настолько живописно, что собрали десятки зевак [видео]

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ЧП случилось сегодня, 30 января, днем на Левобережье. Рядом с парковкой одного из сетевых магазинов на бульваре Архитекторов прорвало трубу с горячей водой.

Мороз, грянувший в Омске, сделал картину даже живописной: клубы густого молочно-белого пара поднимались высоко в небо. Очевидцы рассказывают, что посмотреть внезапно появившийся гейзер, собралась толпа зевак.

Происшествие даже записали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/757777" frameborder="0"></iframe> Фонтан из кипятка. Омск.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU