На Левом берегу в Омске забил гейзер из кипятка
Клубы пара из прорвавшейся трубы выглядели настолько живописно, что собрали десятки зевак [видео]
Фото: vk.com/chp55
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ЧП случилось сегодня, 30 января, днем на Левобережье. Рядом с парковкой одного из сетевых магазинов на бульваре Архитекторов прорвало трубу с горячей водой.
Мороз, грянувший в Омске, сделал картину даже живописной: клубы густого молочно-белого пара поднимались высоко в небо. Очевидцы рассказывают, что посмотреть внезапно появившийся гейзер, собралась толпа зевак.
Происшествие даже записали на видео.
Фонтан из кипятка. Омск.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU