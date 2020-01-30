2020-01-30T13:59:07+03:00
Общество

В Омске Роспотребнадзор из-за короновируса хочет ограничить въезд китайцев в вахтовый городок

Сейчас там работают сотни приезжих из Поднебесной
Станислав МУХИН
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В этом вахтовом городке на окраине Советского округа живут сотни китайцев.В этом вахтовом городке на окраине Советского округа живут сотни китайцев.Фото: Станислав МУХИН
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Повышенное внимание к китайскому коронвирусу не обошло и омичей. Тем более, что поводы для опасения, как оказалось, есть. На окраине Советского округа работает вахтовый городок в поселке Омский, в котором трудятся сотни приезжих из Поднебесной. "Комсомолка" подробно писала о нем. Все они задействованы на объектах нефтезавода. Причем новые рабочие из Китая приезжают постоянно.

Только с начала этого года в Омск прибыли 264 человека из Поднебесной. Роспотребнадзор хочет ограничить их въезд.

Мы будем просить принимающую сторону приостановить въезд. Даны предписания, чтобы они выполняли все мероприятия: у них ежедневный будет осмотр, ежедневное измерение температуры, - цитирует РИА Омск-Информ начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории омского Роспотребнадзора Татьяна Шахова. - Если только зафиксируют какое-то изменение – их направят в лечебное учреждение. Есть официальная квота, по которой они приезжают. Но мы будем просить ее ограничить, – сказала на сегодняшнем совещании

ИСТОЧНИК KP.RU

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