Омичам, лишившимся домов во время паводка в 2016-м, до сих пор не дали обещанное жилье

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:07:10+03:00

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В 2016-2017 годах в Полтавском районе были серьезные наводнения. В результате некоторые местные жители лишились своих домой. Несмотря на то, что им обещали помочь, жилье они не получили до сих пор.

– В октябре 2019 года министерством администрации сельского поселения необоснованно отказано в дальнейшем направлении представленного реестра в федеральные органы исполнительной власти для решения вопроса о выдаче жилищных сертификатов, по причине пропуска сроков, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В связи с непринятием действенных мер по устранению нарушений, прокуратурой области в Центральный районный суд г. Омска направлено административное исковое заявление к Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области с требованиями признать незаконным бездействие органа исполнительной власти. В суде требования прокуратуры области добровольно удовлетворены административным ответчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU