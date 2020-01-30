2020-01-30T13:50:48+03:00
Происшествия

Омич, поскользнувшийся на крыльце, умер после падения

Родные обратились в суд
Станислав МУХИН
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Мужчина скончался.Мужчина скончался.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Необычный иск рассмотрели в Ленинском районном суде. Жена и сын погибшего омича потребовали компенсацию за погибшего родственника с собственников бильярдной, которые должны были вовремя чистить и убирать лестницу. Мужчина поскользнулся на крыльце бильярдной на Московке. При падении он ударился головой и скончался от травм. Родные потребовали компенсацию морального вреда и затрат на похороны.

В суде установили, что территорию около бильярдной действительно плохо очистили ото льда. Именно из-за этого мужчина и упал. В итоге районный суд удовлетворил иск лишь частично и возместить компенсацию и траты на похороны омича. Сумма возмещения не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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