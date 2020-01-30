Омич, поскользнувшийся на крыльце, умер после падения
Необычный иск рассмотрели в Ленинском районном суде. Жена и сын погибшего омича потребовали компенсацию за погибшего родственника с собственников бильярдной, которые должны были вовремя чистить и убирать лестницу. Мужчина поскользнулся на крыльце бильярдной на Московке. При падении он ударился головой и скончался от травм. Родные потребовали компенсацию морального вреда и затрат на похороны.
В суде установили, что территорию около бильярдной действительно плохо очистили ото льда. Именно из-за этого мужчина и упал. В итоге районный суд удовлетворил иск лишь частично и возместить компенсацию и траты на похороны омича. Сумма возмещения не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU