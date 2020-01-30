На пожаре в Омской области погиб мужчина

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:24:33+03:00

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Серьезное ЧП случилось в селе Андреевка Саргатского района.

– Сообщение по пожаре в 4-квартирном одноэтажном доме на улице Свердлова поступило в 21.38, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – Горела однокомнатная квартира площадью 40 кв. метров. На момент прибытия пожарных в 21.43 она полностью была охвачена огнем. Из горящего дома самостоятельно смогли выбраться пятеро жильцов.

Также сообщается, что на месте ЧП работали две пожарных машины, четверо сотрудников и одно звено газодымозащитной службы. Квартира, где произошел пожар, полностью выгорела, остальные три квартиры не пострадали.

К сожалению, по информации регионального СУ СК, в результате происшествия погиб 49-летний мужчина, находившийся в доме во время происшествия.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU