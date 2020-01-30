«Ваша жизнь – пример созидательного трудолюбия»: Омский губернатор Бурков поздравил Леонида Полежаева с юбилеем

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:18:29+03:00

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Сегодня, 30 января, Леонид Полежаев, руководивший регионом почти 20 лет отмечает 80-летний юбилей. С днем рождения его поздравил нынешний глава Омской области Александр Бурков.

– Ваша жизнь - пример созидательного трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей. Более 20 лет Вы несли груз ответственности перед земляками и руководством страны. Это под силу далеко не каждому. Ваш опыт и масштаб Вашей личности вызывают большое уважение, – цитирует Буркова сайт облправительства.

Также сообщается, что глава региона пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и оптимизма.

ИСТОЧНИК KP.RU